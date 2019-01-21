В Афганистане прогремел взрыв, 18 человек погибли

21 января 2019 10:12 (UTC+04:00)

По меньшей мере 18 человек погибли, 27 получили ранения при взрыве в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местный источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам источника, заминированный автомобиль талибов взорвался рядом с базой спецслужб Афганистана.

Телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти сообщает, что трое нападавших были ликвидированы, четвертый привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти сообщал, что талибы напали на базу афганских спецслужб в центральной провинции Вардак, взрыв произошел в городе Майданшахр.

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