Министр экономики Японии назвал успешной реализацию плана по сотрудничеству с Россией

Токио и Москва успешно реализуют план экономического сотрудничества, предложенный японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом заявил в понедельник министр экономики, торговли и промышленности Японии и ответственный за развитие экономических отношений с Россией Хиросигэ Сэко на встрече с российским коллегой Максимом Орешкиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Абэ предложил восемь пунктов сотрудничества с Россией, уже третий год, как мы работаем над выполнением этого плана. Я хочу отметить большой результат нашей работы, мы сумели создать различные проекты, которые были полезны для обоих наших народов. Сегодня мы видим, как рождаются истории успеха. Нам и дальше необходимо создавать проекты, в которых были бы задействованы сильные стороны наших стран", - сказал министр.

В частности, он упомянул, что прошлом месяце были выпущены десятилетние облигации "Газпрома" на 65 млрд иен ($574 млн) по ставке 1,01% годовых с гарантией Японского банка для международного сотрудничества. Также он отметил участие японских компаний в управлении Хабаровским аэропортом.

"Накануне встречи наших лидеров мы, надеюсь, обсудим, как сможем углубить наши отношения, и рассмотрим то, как осуществляется выполнение плана", - добавил Сэко.

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран является план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы, развитие туризма. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 150, разработанных в рамках плана, уже находятся в стадии активной реализации.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры президента России Владимира Путина и Абэ состоятся в Москве 22 января, на них ожидается рассмотрение вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. В Кремле отметили, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению главы российского государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.