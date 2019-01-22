В Пакистане не менее 14 человек погибли в ДТП, пишут СМИ

По меньшей мере 14 человек погибли и 16 пострадали в Пакистане при столкновении грузовика и автобуса, направлявшегося из Карачи в Панджгур. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dawn.

По меньшей мере 14 человек погибли и 16 пострадали в Пакистане при столкновении грузовика и автобуса, направлявшегося из Карачи в Панджгур, сообщает издание Dawn.

По данным издания, после столкновения на месте аварии разгорелся сильный пожар из-за того, что грузовик перевозил топливо, в результате люди оказались заперты внутри транспортных средств.

По данным издания, после столкновения на месте аварии разгорелся сильный пожар из-за того, что грузовик перевозил топливо, в результате люди оказались заперты внутри транспортных средств.

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