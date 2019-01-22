В Венесуэле 27 военнослужащих задержаны за кражу оружия

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо в понедельник заявил, что правоохранительные органы задержали 27 военнослужащих, которые приняли участие в краже оружия из здания Национальной гвардии. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, передает Trendсо ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту 25 человек были задержаны на месте [кражи], еще двое в других местах", - заявил Кабельо, чьи слова приводит AFP.

В понедельник власти Венесуэлы задержали группу военных должностных лиц за кражу оружия из здания Национальной Боливарианской гвардии. Некоторые венесуэльские СМИ сообщили о попытке восстания против президента страны Николаса Мадуро. В соцсетях появилась видеозапись, на которой некий сержант нацгвардии Венесуэлы выступил с призывом к свержению главы государства и восстановлению конституционного порядка.

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