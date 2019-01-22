Беларусь увеличила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам

Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси. Это предусмотрено постановлением МАРТ №3 от 15 января 2019 года. Об этом, как передает Trend, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Документом утверждены новые тарифы на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории Беларуси, пояснили в МАРТ. В ведомстве отметили, что установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями Беларуси и России, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.

"Так, методикой (механизмом) изменения тарифов на эти услуги, утвержденной Минэкономики Беларуси по согласованию с Федеральной службой по тарифам РФ в 2010 году, пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно. В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год - 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта, - пояснили в МАРТ. - Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина".

Таким образом, на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, проиндексированы на 7,6%.

"С учетом того, что тарифы установлены в российских рублях, а также курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы, удельные тарифы (на 100 т км) на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси остаются одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах в регионе", - отметили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Тарифы вступят в силу с 1 февраля 2019 года.

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