ОАГ собирает чрезвычайное заседание по Венесуэле

Организация американских государств (ОАГ) в четверг планирует собрать чрезвычайное заседание для обсуждения ситуации в Венесуэле, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Постоянный совет ОАГ соберется на чрезвычайную сессию в четверг, 24 января… чтобы обсудить последние события в Венесуэле, согласно заявлению постоянных миссий Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, США и Перу", - говорится в коммюнике организации.

На среду, 23 января, в Венесуэле запланированы антиправительственные марши, а также манифестации сторонников президента Николаса Мадуро. В понедельник в Каракасе произошла неудачная попытка мятежа военных, участники задержаны. Однако в ряде районов города начались массовые выступления жителей в поддержку мятежников, власти применяли силу для разгона манифестаций.

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