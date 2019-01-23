СМИ: В Индонезии шесть человек погибли из-за наводнения и оползня

23 января 2019 10:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пропали без вести в результате наводнения и схода оползня в индонезийской провинции Южный Сулавеси, пишет газета Jakarta Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Причиной наводнения и схода оползня стало повышение уровня реки, вызванного проливными дождями. Больше всего пострадал район Гова, где погибли шесть человек.

По данным издания, в результате наводнения были повреждены десятки домов и несколько мостов. Местные власти проводят эвакуацию людей и оказываю помощь пострадавшим.

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