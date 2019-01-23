СМИ: КНДР осудила США за навязывание Южной Корее увеличения расходов на оборону

Власти КНДР выступили с критикой в адрес США за навязывание Южной Корее увеличения расходов на содержание расквартированного в стране американского воинского контингента. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в среду центральной газетой народной республики Rodong Sinmun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на фоне достигнутых в прошлом году межкорейских договоренностей о снижении военной напряженности на Корейском полуострове требования США об увеличении платы за размещение в Южной Корее 28,5 тыс. американских военнослужащих являются пережитком прошлого. "Запрос на увеличение доли Сеула в расходах на оборону для развертывания стратегических активов США в таких условиях [снижения напряженности] сам по себе является анахронизмом", - подчеркивает издание.

По мнению авторов комментария, со стороны Сеула было бы правомерно выдвинуть встречные требования к США заплатить южнокорейцам компенсацию за "оккупацию Юга и нанесение значительного вреда".

Ранее южнокорейские СМИ сообщили о том, что посол США в Республике Корея Гарри Харрис потребовал от администрации президента страны принять план американской стороны о значительном увеличении расходов Сеула на содержание военного контингента Соединенных Штатов, пригрозив в противном случае пересмотром двустороннего соглашения о взаимной обороне.

С марта прошлого года США и Южная Корея вели переговоры о новом соглашении о распределении расходов на содержание американского военного контингента, но не смогли достичь договоренности. Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. военнослужащих США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляют около 960 млрд вон ($860 млн). По данным южнокорейских СМИ, президент США Дональд Трамп потребовал от властей Южной Кореи удвоить вклад в финансирование содержания американских войск, что вызвало категорические возражения со стороны Сеула.

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