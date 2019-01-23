Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя и.о. президента

23 января 2019 22:11 (UTC+04:00)

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил во время оппозиционного митинга в районе Чакао в Каракасе, сообщает газета El Nacional.

"Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы", - сказал Гуайдо.

Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро. 21 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею неконституционным органом.

Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы. По информации CNN, в Вашингтоне готовят ужесточение санкций против Каракаса, в частности против нефтяного сектора.

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