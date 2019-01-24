Куба выразила поддержку Мадуро

24 января 2019 04:24 (UTC+04:00)

Куба полностью поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД страны Бруно Родригес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, дипломаты должны уехать из страны в течение 72 часов.

"Твердая поддержка и солидарность Кубы конституционному президенту Николасу Мадуро на фоне попытки переворота. Суверенная воля народа Венесуэлы восторжествует над империалистической интервенцией. История осудит тех, кто поощряет и признает незаконный путчистский захват", - написал кубинский министр иностранных дел в Twitter.

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