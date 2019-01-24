В пригороде Нью-Дели обрушился дом

Не менее восьми человек, как считается, оказались под завалами здания, обрушившегося утром в четверг в пригороде Нью-Дели Гургаоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, спасатели начали расчистку завалов в надежде спасти людей.

По этой информации, четырехэтажный дом обрушился около 05:00 по местному времени. Причины обрушения пока не установлены.

Спасательная команда немедленно прибыла на место инцидента, указывает телеканал.

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