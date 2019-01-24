Reuters: Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 30

24 января 2019 13:58 (UTC+04:00)

Число жертв наводнения в индонезийском штате Южный Сулавеси возросло до 30. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще 25 человек числятся пропавшими без вести, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 24 пропавших.

Как информирует Reuters, Агентство по предотвращению стихийных бедствий развернуло временные убежища и полевые кухни для пострадавших. Отмечается, что помощь доставляется на вертолете, так как из-за наводнения перекрыто движение по одной из главных автомагистралей.

Продолжающиеся несколько суток сильные дожди стали причиной выхода воды из берегов на дамбе Били-Били, которая расположена примерно в 30 км от административного центра провинции - города Макасара.

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