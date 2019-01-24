Индия испытала ракету класса "земля — воздух" большой дальности

24 января 2019 19:01 (UTC+04:00)

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в четверг провела успешные испытания ракеты большой дальности класса "земля — воздух" собственной разработки, говорится в распространенном сообщении Минобороны страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению, пуск был произведен с военного корабля INS Chennai неподалеку от побережья штата Орисса на востоке Индии. Во время испытаний ракета успешно поразила воздушную цель на небольшой высоте.

"Сегодняшние успешные испытания ракеты знаменуют собой важный шаг. Ракета поразила цель, находившуюся на небольшой высоте. Министр обороны республики Нирмала Ситхараман поздравляет DRDO, ВМС Индии, производителей, а также других участников этого события со столь серьезным достижением", — заявили в индийском оборонном ведомстве.

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