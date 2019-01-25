Мадуро решил закрыть посольство и консульства Венесуэлы в США

25 января 2019 01:15 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мауро объявил в четверг о решении закрыть посольство и все консульства страны в США. Как передает Trend об этом сообщает Trend со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

Кроме того, он подтвердил, что работающие в Венесуэле американские дипломаты должны до воскресенья покинуть страну.

Днем ранее Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США в ответ на поддержку, оказываемую Вашингтоном, венесуэльской оппозиции.

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