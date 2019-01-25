Индия отправила на орбиту самый легкий в мире спутник

Индийская организация космических исследований (ISRO) отправила в четверг на орбиту самый легкий в мире спутник Kalamsat-V2, который собрали индийские студенты. Как сообщает телеканал NDTV, спутник весом всего 1,26 кг поднялся в космос на борту ракеты-носителя PSLV-C44, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Вместе с Kalamsat-V2, который представляет собой куб со стороной 10 см, ракета-носитель вывела на орбиту 740-килограммовый индийский военный спутник наблюдения за Землей Microsat-R. Это первый космический запуск ISRO в текущем году.

Как ранее сообщила организация, четвертая ступень носителя PSLV-C44 - нового варианта индийской ракеты PSLV - выведена на орбиту в качестве платформы для проведения экспериментов в космосе.

Первый спутник Kalamsat был создан в 2017 году группой старшеклассников и студентов из штата Тамилнад, он весил всего 64 г. В июне 2017 года спутник отправился в суборбитальный полет на ракете Terrier Orion, принадлежащей NASA. Тогда же "Книга рекордов Азии" и "Книга рекордов Индии" признали этот аппарат самым легким и маленьким спутником в мире. При его производстве использовалась 3D-печать.

Новый аппарат также создан в Тамилнаде. Хотя его масса больше, чем у первого, его считают самым легким спутником на орбите, поскольку первый Kalamsat на орбиту выведен не был.

Оба аппарата получили название в честь доктора Абдула Калама - руководителя работ над первыми индийскими ракетами- носителями, которого нередко называют "индийским Королевым". С 2002 по 2007 годы Калам занимал пост президента Индии.

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