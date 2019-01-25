КНДР призвала к новому этапу отношений с США перед саммитом Ким Чен Ына и Трампа

25 января 2019 13:32 (UTC+04:00)

Пхеньян заявил о необходимости установления новых отношений между КНДР и США в преддверии готовящегося саммита лидеров двух стран. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в пятницу информационным порталом КНДР Arirang Meari, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда две страны оставят позади свое несчастное прошлое и перейдут к созданию взаимовыгодных и новых отношений, между Севером [Корейского полуострова] и США будет разворачиваться новая эра, эра сотрудничества", - подчеркивается в статье.

"Важно добиваться фундаментального улучшения отношений между КНДР и США, чтобы превратить Корейский полуостров в зону прочного мира, где стабильность и сотрудничество станут устойчивой глобальной тенденцией", - отметили авторы комментария.

В статье информационного портала также отмечается, что Вашингтон оценил жесты доброй воли, предпринятые Пхеньяном после июньского саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре. Речь идет о демонтаже ядерного и ракетного полигона, а также о возвращении останков погибших американских солдат.

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретился с вернувшейся из США делегацией Пхеньяна. Лидер народной республики выразил удовлетворение результатами состоявшихся в Вашингтоне переговоров, а также определил задачи и пути для "должной подготовки" ко второму саммиту США - КНДР. При этом Ким Чен Ын высоко оценил, что президент США Дональд Трамп, уделяя большое внимание проведению второй встречи на высшем уровне, проявляет "необыкновенные желание и решимость на пути к решению вопросов".

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

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