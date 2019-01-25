Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2

Первый из отправленных в 2019 году на орбиту космических спутников Индии Kalamsat-V2 был собран студентами менее чем за неделю и весит меньше деревянной табуретки, всего 1,26 килограмма, сообщил в пятницу телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Kalamsat-V2, который представляет собой куб с гранями по 10 сантиметров, является на сегодняшний день самым легким спутником в мире. Расходы на его создание составили порядка 120 тысяч рупий (примерно 1,7 тысячи долларов). Вместе с ним ракета-носитель PSLV-44 доставила в космос 740-киллограммовый индийский военный спутник Microsat-R, предназначенный для фотосъемки с высокой точностью объектов на Земле.