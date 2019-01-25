Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2

Первый из отправленных в 2019 году на орбиту космических спутников Индии Kalamsat-V2 был собран студентами менее чем за неделю и весит меньше деревянной табуретки, всего 1,26 килограмма, сообщил в пятницу телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Kalamsat-V2, который представляет собой куб с гранями по 10 сантиметров, является на сегодняшний день самым легким спутником в мире. Расходы на его создание составили порядка 120 тысяч рупий (примерно 1,7 тысячи долларов). Вместе с ним ракета-носитель PSLV-44 доставила в космос 740-киллограммовый индийский военный спутник Microsat-R, предназначенный для фотосъемки с высокой точностью объектов на Земле.
Первая версия спутника Kalamsat была создана совместными усилиями студентов и школьников из штата Тамилнад в 2017 году. Он весил всего 64 грамма, однако в отличие от Kalamsat-V2 так и не достиг орбиты Земли. Из-за своих скромных размеров спутник получил шутливое название "гулаб джамун" по аналогии с традиционной индийской сладостью, представляющей собой обжаренный молочный шарик в сиропе. Оба спутника были названы в честь доктора Абдула Калама, который руководил работами по созданию первых индийских ракет-носителей.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил достижение индийских студентов и поздравил всех участников с успешным запуском. "Мои самые теплые поздравления нашим ученым в связи с еще одним успешным пуском ракеты PSLV. Благодаря этому запуску мы вывели на орбиту спутник Kalamsat, созданный нашими талантливыми учащимися", - написал премьер в Twitter.
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