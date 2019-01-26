Помогавший Сноудену журналист займет место в парламенте Бразилии

Журналист Дэвид Миранда, помогавший публикации разоблачительных документов экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, займет место в парламенте Бразилии, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости пишет газета Folha de S.Paulo.

Получить мандат Миранде помогла отставка другого парламентария – Жеана Виллиса, первого бразильского парламентария, открыто заявляющего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Виллис заявил изданию, что отказывается от места в парламенте, куда он был переизбран от Партии социализма и свободы (PSOL) из-за угроз с расправами. По его словам, он намерен покинуть Бразилию и жить за границей.

Глава PSOL Жулиану Медейруш подтвердил, что место Виллиса в парламенте займет Миранда – также открытый гомосексуалист.

Миранда — гражданский партнер журналиста Guardian Гленна Гринвальда, они вместе со Сноуденом работали над секретными материалами с 2013 года.

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