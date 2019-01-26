Президент Бразилии на два дня "отстранится" от должности из-за операции

26 января 2019 08:15 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару перенесет операцию в понедельник в связи с чем обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Антониу Гамилтон Моурау в течение 48 часов, сообщает издание Globo со ссылкой на представителя пресс-секретаря главы государства Отавиу Сантана ду Регу Барруса, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В этот период, операции и восстановления, во время которого врачи подчеркнули, что необходим полный покой в течение 48 часов, господин вице-президент республики возьмет на себя обязанности президента", - приводит издание слова пресс-секретаря.

Во время операции врачи удалят колостомный мешок, который Болсонару использовал из-за повреждений, полученных в результате ножевого ранения во время покушения в сентябре.

Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября почти ровно за месяц до назначенных на 7 октября выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего.

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