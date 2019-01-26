В Колумбии произошла серия землетрясений

Серия подземных толчков магнитудой до 5,4 произошла в районе самого высокого в Колумбии вулкана Невадо дель Уила, который проснулся в середине 2000-х годов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает сейсмологическая служба страны.

Первые толчки магнитудой 5,4 зарегистрированы в 7.32 на глубине 30 километров, вторая серия землетрясений произошла в 8.10 на той же глубине и имела магнитуду 4,4.

По сообщению колумбийского новостного портала Caracol, толчки ощущались не только в ближайших к вулкану городах, но и в Боготе.

Последнее извержение самого высокого вулкана в стране (5364 метра) было зафиксировано в ноябре 2008 года, когда были эвакуированы тысячи человек и погибли не менее 10.

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