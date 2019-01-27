У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане в районе островов Фиджи, сообщает Trend со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19.56 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 444 километрах к юго-востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 594 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

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