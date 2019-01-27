Более ста человек выразили желание побороться за пост президента Алжира

Более ста человек подали заявления в МВД Алжира о намерении зарегистрироваться в качестве кандидатов на предстоящих в апреле 2019 года выборах президента, сообщило министерство внутренних дел этой североафриканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно предварительному итогу, в министерство было передано 101 письмо о намерении выдвинуть кандидатуру", - говорится в сообщении.

Потенциальным кандидатам были выданы специальные формы для сбора подписей.

В министерстве уточнили, что 13 из подавших документы являются лидерами политических партий, остальные 88 - независимые кандидаты.

Ранее сообщалось, что умеренные исламисты из "Движения общества за мир" выдвинули кандидатуру своего лидера Абдераззака Макри. Кроме того, о намерении участвовать в президентской гонке объявили бывший премьер-министр Али Бенфлис и генерал армии в отставке Али Гадири.

Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля. Согласно закону о выборах, потенциальные кандидаты на высший государственный пост могут зарегистрироваться в избирательной комиссии до 4 марта.

Действующий глава государства Абдельазиз Бутефлика, который возглавляет страну с 1999 года, пока не объявлял о выдвижении своей кандидатуры.

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