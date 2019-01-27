В Бразилии заявили о риске прорыва еще одной дамбы

27 января 2019 05:37 (UTC+04:00)

Спасательные команды, работающие на месте прорыва дамбы в Бразилии, заявляют о неминуемом риске прорыва другой дамбы, передает Trend.

"Риск прорыва неминуем, особенно из-за идущего сейчас дождя, в дамбе есть трещина", - заявил РИА Новости один из спасателей.

Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью произошел в пятницу утром, потоки грязи хлынули в административные здания и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали. Накануне местные СМИ со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью сообщали, что погибли по меньшей мере 50 человек. Правительство штата Минас-Жерайс объявило трехдневный траур в связи с прорывом плотины.

Ранее СМИ со ссылкой на пожарные службы сообщили о гибели 11 человек. Около 300 остаются пропавшими без вести.

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