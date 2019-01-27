Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 114 человек, сообщило министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В больницах, преимущественно в столичных, остаются 33 человека, однако три пострадавших находятся в лечебном заведении в американском Техасе. По последним данным, в госпиталях скончались от травм, нанесенных ожогами, 46 человек, уточнило министерство.
Ранее сообщалось о 109 погибших.
Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.
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