Британская торговая сеть Tesco может сократить около 15 тыс. рабочих мест

27 января 2019 08:34 (UTC+04:00)

Крупнейшая британская сеть розничной торговли Tesco собирается в целях экономии сократить порядка 15 тыс. рабочих мест. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье пишет газета The Mail on Sunday.

Она поясняет, что в настоящий момент глава Tesco Дейв Льюисс прилагает усилия с целью сэкономить к 2020 году 1,5 млрд фунтов стерлингов.

По информации издания, из ряда магазинов сети могут исчезнуть прилавки с рыбой, мясом, а также гастрономические отделы. Изменения затронут и пекарни Tesco, где вместо свежего теста будет использоваться замороженное, что сократит потребность в квалифицированных пекарях. Кроме того, часть сотрудников ритейлера может лишиться работы в связи с планами руководства отказаться от столовых для персонала в пользу торговых автоматов.

Ожидается, что данные изменения коснутся большей части из 732 крупных магазинов сети.

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