В Перу 15 человек погибли при обрушении стены в отеле

27 января 2019 20:24 (UTC+04:00)

По меньшей мере 15 человек погибли и 29 пострадали при обрушении стены отеля, расположенного в перуанской провинции Абанкай. Об этом говорится в сообщении Института гражданской обороны страны, опубликованном в воскресенье в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции RPP, инцидент произошел в субботу в отеле "Альамбра" в момент празднования свадьбы. Все пострадавшие - гости, приехавшие на бракосочетание.

В общей сложности в помещении, где проходил праздник, находились около 100 человек. Однако только половина из них оказалась поблизости от обрушившейся стены. Согласно предварительной информации, причиной обрушения могли стать сильные дожди, которые наблюдались в регионе в последние дни.

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