Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на юге Филиппин

28 января 2019 01:58 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедшие в воскресенье рядом с католической церковью на юге Филиппин.

Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило агентство Reuters.

Взрывы произошли после мессы в 08:00 по местному времени (04:00) у кафедрального собора города Холо (провинция Сулу).

Местный новостной портал Rappler сообщил о 20 погибших и 111 пострадавших.

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