Глава МИД Пакистана заявил о ключевой роли своей страны в переговорах между США и талибами

28 января 2019 07:29 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Пакистан сыграл ключевую роль на прошедших в Дохе переговорах между представителями США и движения "Талибан". Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в воскресенье сообщает телеканал Geo TV.

Выступая в воскресенье перед журналистами, Куреши отметил, что руководство страны поддерживает продолжающийся диалог между США и талибами, а также подчеркнул роль Исламабада в данном процессе. "Пакистан сыграл жизненно важную роль в привлечении США и талибов за стол переговоров", - заявил глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

"Пакистан заинтересован в мире в регионе, а не в деньгах, - добавил Куреши. - Мы приняли решение идти по пути мира. В итоге все стороны согласились с позицией Пакистана касательно мирного процесса". При этом министр отметил, что достичь мира и стабильности в регионе "невозможно без диалога".

"Пакистан думает о будущем региона. Мы связываемся со всеми сторонами и отстаиваем свою решимость по вопросу мира и стабильности", - подытожил министр.

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