На юге Мексики отряды местной самообороны устроили перестрелку

28 января 2019 12:07 (UTC+04:00)

Не менее десяти человек погибли в вооруженном столкновении двух отрядов местных сил самообороны в штате Герреро на юге Мексики, сообщает портал Digital Guerrero, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на дороге, ведущей в населенный пункт Параисо-де-Тепила. Сообщается, что обе стороны, называвшие себя местной полицией, вступили в спор, кто должен обеспечивать безопасность в данном районе, и устроили перестрелку, которая продолжалась более часа.

Представитель властей Альварес Эредиа сообщил, что прибывшие правоохранители обнаружили десятерых погибших внутри двух автомобилей с многочисленными следами пуль.

Прокуратура штата начала расследование инцидента, его предполагаемые виновные разыскиваются.

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