Пакистан намерен возобновить диалог с Индией по нормализации отношений

Исламабад намерен возобновить переговоры с Нью-Дели по нормализации отношений после проведения в Индии парламентских выборов, заявил в интервью изданию Gulf News министр информации Пакистана Фавад Чоудхури, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы отложили наши усилия по проведению переговоров с Индией, поскольку не ожидаем каких-либо крупных решений от нынешнего индийского руководства", - сказал Чоудхури.

По мнению пакистанского министра, вести переговоры с Нью-Дели "бесполезно" до тех пор, "пока в Индии не появится какая-либо (политическая) стабильность".

"Мы предпримем новые шаги после выборов - как только будет сформировано новое правительство Индии", - сообщил член пакистанского правительства.

На вопрос о том, кого Пакистан хотел бы видеть в качестве партнера для диалога - действующего премьер-министра Индии Нарендру Моди или его основного соперника, лидера политической оппозиции страны Рахула Ганди - Чоудхури ответил, что у Исламабада нет предпочтений в этом вопросе.

"Мы будем уважать любого лидера и партию, которых выберет индийский народ. И мы будем вести диалог с любой силой, которая придет к власти в Индии", - подчеркнул собеседник.

Всеобщие парламентские выборы в Индии, по итогам которых будет сформировано новое правительство этой южноазиатской республики, пройдут весной 2019 года.