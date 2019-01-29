В мексиканском Канкуне один человек погиб из-за тропического шторма

29 января 2019 03:55 (UTC+04:00)

Один человек погиб и четверо пропали в туристическом штате Кинтана Роо в Мексике из-за тропического шторма. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Nacional.

По данным издания, в муниципалитете Ласаро Карденас пропала лодка с четырьмя рыбаками, несколько человек пострадали в Плайе-дель-Кармен из-за падения деревьев и рекламных щитов. В популярных среди туристов всего мира Канкуне, Холбоше, Плайе-дель Кармен и на Исла-Мухерес сильный ветер опрокидывал деревья, произошло затопление некоторых домов.

"На настоящий момент сообщений о пострадавших россиянах не поступало", - сказали в дипмиссии.

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