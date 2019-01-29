В Мексике прогремел еще один взрыв из-за незаконной врезки в трубопровод

29 января 2019 08:50 (UTC+04:00)

Еще один взрыв произошел на трубопроводе в мексиканском штате Идальго из-за незаконной врезки, информации о пострадавших пока нет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Universal.

Сильный взрыв с последующим пожаром случился вечером в понедельник в муниципалитете Тлашиака. На месте работают военные, полиция, службы гражданкой обороны и представители Pemex.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Мексики с 7 по 27 января обнаружило почти 1,7 тысячи незаконных врезок в трубопроводы государственной нефтяной компании Pemex.

Вечером 18 января на крупном трубопроводе в штате Идальго из-за незаконной врезки произошел мощный взрыв в тот момент, когда сотни людей воровали бензин. По последним данным, в результате инцидента погибли 115 человек.

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