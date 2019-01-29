СМИ: Минюст Канады получил официальный запрос США об экстрадиции финдиректора Huawei

29 января 2019 11:09 (UTC+04:00)

Министерство юстиции Канады подтвердило получение официального запроса США об экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом во вторник сообщила телекомпания CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь судья в провинции Британская Колумбия должен определить, имеется ли достаточно доказательств для выдачи Мэн Ваньчжоу Соединенным Штатам. Окончательное решение, подлежит ли Мэн Ваньчжоу выдаче, примет министр юстиции Канады, отметил телеканал.

Оттава должна была получить официальный запрос из Вашингтона до 30 января.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 46-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Huawei выразила разочарование в связи с выдвинутыми против нее обвинениями США
Китай 10:45
Делегация Китая прибыла в США на торговые переговоры
Китай 10:06
США и Китаю предстоят обстоятельные переговоры, считает советник Трампа
США 07:53
В США ликвидировали двоих подозреваемых в перестрелке с полицией
США 06:53
В США пятеро полицейских получили ранения в перестрелке с подозреваемым
США 04:45
ЕС надеется получить пояснения США по выходу из Сирии
Европа 04:21
Лента новостей
Иран планирует экспорт нефтепродуктов в Узбекистан
Энергетика 11:42
В Грузии ищут пути экономического развития
Грузия 11:37
В Турции задержаны около 30 военных
Турция 11:35
Утвержден новый состав Государственного агентства по туризму Азербайджана
Туризм 11:26
Новый указ Президента Ильхама Алиева расширил круг семей шехидов, получающих единовременные выплаты
Общество 11:15
Цель SOCAR - уменьшить потребность Турции в импорте нефтехимической продукции - гендиректор (Эксклюзив)
Энергетика 11:12
Президент Ильхам Алиев еще раз показал, что держит в центре внимания проблемы семей шехидов – член семьи шехида
Общество 11:07
Президент Ильхам Алиев принимает участие в конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг. (ФОТО)
Политика 11:07
Белорусские электробусы протестируют на дорогах Гянджи
Беларусь 10:59