СМИ: Минюст Канады получил официальный запрос США об экстрадиции финдиректора Huawei

Министерство юстиции Канады подтвердило получение официального запроса США об экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом во вторник сообщила телекомпания CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь судья в провинции Британская Колумбия должен определить, имеется ли достаточно доказательств для выдачи Мэн Ваньчжоу Соединенным Штатам. Окончательное решение, подлежит ли Мэн Ваньчжоу выдаче, примет министр юстиции Канады, отметил телеканал.

Оттава должна была получить официальный запрос из Вашингтона до 30 января.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 46-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа.

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