СМИ: Число погибших из-за торнадо в Гаване достигло четырех

Как минимум четыре человека погибли, 195 пострадали из-за мощного торнадо в Гаване в ночь на понедельник. Такие данные были озвучены на собрании по чрезвычайным ситуациям, сообщает Кубинское агентство новостей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 12 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии в госпиталях столицы. Жизни остальных ничего не угрожает. Ранее сообщалось о трех погибших и более 170 пострадавших.

Как сообщают спасатели, нанесен ущерб около 1,2 тыс. жилых строений, у более 200 из них обрушилась крыша. После торнадо более 220 тыс. жителей Гаваны остались без электричества из-за повреждений сети. В пострадавших районах были установлены палатки для раздачи пищи жителям.

В понедельник посольство РФ в Гаване сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет.

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