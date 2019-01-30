Абэ заявил, что оснащение ВМС Японии легкими авианосцами необходимо для самообороны

30 января 2019 10:31 (UTC+04:00)

Оснащение ВМС Японии легкими авианосцами необходимо для обеспечения минимального уровня самообороны. Об этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ в среду во время дебатов на пленарном заседании нижней палаты парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это все находится в пределах минимально необходимой самообороны", - подчеркнул премьер в ответ на вопросы о запланированной правительством переделке вертолетоносца "Идзумо" в авианосец. По словам Синдзо Абэ, такая мера необходима для обеспечения действий авиации у японских островов и не носит агрессивного характера.

Ранее министр обороны Такэси Ивая также неоднократно заявлял, что оснащение ВМС Японии легкими авианосцами не представляет угрозы другим странам.

Правительство Японии в декабре утвердило новую оборонную программу, которая предусматривает переоборудование двух вертолетоносцев "Идзумо" и "Кага" в авианосцы. Для них будут закуплены в США 18 многоцелевых боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Вертолетоносец "Идзумо" был принят в состав ВМС в 2015 году, "Кага" - в 2017 году. Водоизмещение этих кораблей - 19,5 тыс. тонн, длина - 248 метров. Они способны нести 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. После переделки корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.

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