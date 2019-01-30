Талибы стремятся к диалогу с властями Афганистана

Вопрос формирования команды переговорщиков от движения “Талибан” носит временный характер, в рядах талибов нарастает стремление к запуску прямого диалога c правительством Афганистана, заявил РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира республики (ВСМА) Ихсан Тахери, передает Trend.

“Это вопрос времени. Информация, которая поступает к нам из различных источников, указывает на то, что стремление (к началу диалога с правительством Афганистана) растет на различных уровнях руководства талибов... Мы призываем руководство "Талибана" официально заявило об этом, они должны подтвердить готовность к диалогу с властями как можно скорее”, - сказал Тахери по телефону из Кабула.

Он подчеркнул, что прямые переговоры между враждующими сторонами являются “обязательным условием” определения дальнейшего будущего Афганистана. Поскольку, по словам Тахери, речь идет именно о межафганском диалоге и о проблемах самих афганцев, не существует таких тем, которые могут остаться “за скобками” такого диалога.

“В этих переговорах примут участие представители всех слоев населения Афганистана”, - указал собеседник агентства.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября 2018 года в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения "Талибан" в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.

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