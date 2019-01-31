В Японии начался ежегодный фестиваль скульптур из снега и льда

Юбилейный 70-й Снежный фестиваль ("Юки мацури") начался в четверг в городе Саппоро на острове Хоккайдо. По сложившейся традиции в первые дни работы фестиваля посетителям доступна только площадка Цудомэ, расположенная на окраине города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Там построены сразу несколько горок для катания на надувных санках, длина самой большой из них составляет 100 м. Гости фестиваля также могут поучаствовать в разнообразных зимних развлечениях: метании снежков на меткость, изготовлении ледяной посуды, катании на надувной лодке, привязанной к снегоходу и даже в игре в гольф на снегу. В течение дня в Цудомэ пройдет конкурс ледяных скульптур среди местных жителей. В 2019 году организаторы фестиваля ввели ограничение: на всех площадках категорически запрещено использование дронов и любых других беспилотных летающих аппаратов.

Основная площадка "Юки мацури" откроется 4 февраля в центре Саппоро, в районе парка Одори. На ней будет выставлено более 100 изваяний из снега и льда, среди которых копия собора Святого Николая - кафедрального собора Хельсинки, инсталляция по мотивам киноэпопеи "Звездные войны" и огромный поезд, прибывающий на станцию. В конкурсной программе на главный приз принимают участие работы от девяти команд: от КНР, Республики Корея, Финляндии, Гавайев, Индонезии, Макао, Польши, Сингапура и Таиланда.

Снежный фестиваль в Саппоро проводится с 1950 года. Тогда организаторы соорудили всего шесть ледяных скульптур, что привлекло на выставку около 50 тыс. человек. Само мероприятие первоначально было задумано для того, чтобы отвлечь японцев от повседневных тягот послевоенной жизни. Фестиваль стал быстро развиваться, в 1955 году к изготовлению снежных изваяний впервые привлекли подразделения Сил самообороны.

С тех пор это стало одной из главных традиций "Юки мацури", а жители Саппоро специально собираются в начале января, чтобы понаблюдать, как военные начинают завозить тонны снега и сваливать его в центре города.

Постепенно фестиваль приобрел мировую известность, что послужило поводом в 1974 году начать проводить международный конкурс среди резчиков по снегу и льду. Сейчас "Юки мацури" считается неотъемлемой частью культурной жизни Саппоро и главным событием года, привлекающим около 2,5 млн посетителей, среди которых множество туристов из разных стран.

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