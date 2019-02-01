Главы комитетов начштабов Южной Кореи и США обсудили денуклеаризацию КНДР

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея генерал Пак Хан Ги провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом корпуса морской пехоты Джозефом Данфордом. Об этом сообщило в пятницу министерство национальной обороны Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров стороны подвели итоги сотрудничества двух стран в вопросах денуклеаризации КНДР и установления прочного мира на Корейском полуострове", - говорится в сообщении для прессы. Начальники комитетов штабов двух стран также "обсудили рамки дальнейшего сотрудничества, выразив стремление к дальнейшему укреплению двустороннего военного альянса".

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