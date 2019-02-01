Генсек ООН надеется на сохранение ДРСМД

Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется, что Россия и США используют предстоящие шесть месяцев, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сделанное сегодня объявление, - сказал он. - Генсек надеется, что стороны используют шесть месяцев, о которых было объявлено, чтобы разрешить противоречия. ДРСМД очень важен для международной архитектуры контроля над вооружениями".

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