Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

1 февраля 2019 23:51 (UTC+04:00)

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным сервиса, сбой произошел около 22:30 мск. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (55%), отправлять или получать сообщения (33%), а также испытывают трудности при загрузке веб-сайта (11%).

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей европейской части России, Индии, Аргентины, США и ряда других стран.

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