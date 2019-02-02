В центре столицы Аргентины горит отель - СМИ

2 февраля 2019 01:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в отеле в центре аргентинской столицы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал Todo Noticias.

По его данным, возгорание началось на пятом этаже 30-этажного здания. На месте работают пожарные. В отеле к настоящему моменту остаются люди.

По данным телеканала, были госпитализированы около 20 человек. Среди них - сотрудница полиции, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

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