Число пострадавших в пожаре в Буэнос-Айресе выросло до 112 человек

Число пострадавших в результате пожара в центре Буэнос-Айреса выросло до 112 человек, 52 находятся в больницах. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор неотложной медицинской помощи Оскар Балькарсе в эфире канала TN.

"Помощь понадобилась 112 людям, из которых 60 она была оказана на месте, а 52 человека были направлены в больницы города. Четыре человека из них находятся в критическом состоянии", - сообщил он.

Балькарсе добавил, что пока у него нет данных о погибших.

Пожар произошел в одной из гостиниц в центре Буэнос-Айреса на проспекте Корриентес, популярном у туристов. По данным портала TN, скончалась женщина 55 лет от отравления дымом.

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