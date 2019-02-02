Пострадавших в результате падения метеорита на западе Кубы нет

Кубинские власти сообщили о том, что пострадавших и разрушений в результате падения метеорита в пятницу возле города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио нет. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Prensa Latina.

По данным властей провинции, специалисты работают на месте происшествия, они уже нашли несколько осколков метеорита, размер которых достигает около 20-30 см в длину. Ранее сообщалось о падении объекта с неба, в результате которого последовал мощный взрыв. Министерство обороны Кубы опровергло слухи об авиакатастрофе.

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