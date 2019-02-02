Экс-президент Аргентины Киршнер намерена снова баллотироваться на этот пост - СМИ

Сенатор и бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер намерена вновь баллотироваться на пост главы государства. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Она будет кандидатом, потому что у нее нет другого выбора", - заявил один из источников Reuters. Однако представитель партии "Фронт за победу", которую возглавляет Киршнер, не подтвердил агентству намерение бывшей главы государства вступить в президентскую гонку, отметив при этом, что любое правительство, образованное ее фракцией, будет стремиться повысить покупательную способность рабочего класса, чтобы поддержать внутренний рынок.

Как поясняет Reuters, в случае, если Киршнер решит баллотироваться на пост президента, она, вероятно, станет основным конкурентом нынешнего главы государства Маурисио Макри, который столкнулся с сильной критикой из-за инфляции и упадка экономики. Макри в ноябре уже подтвердил намерение баллотироваться на второй срок.

Президентские выборы пройдут в Аргентине в октябре.

Кристина Фернандес де Киршнер - политик и государственный деятель Аргентины. Президент Аргентинской Республики (2007-2015), с 2010 года возглавляет альянс "Фронт за победу". В настоящее время Киршнер является фигурантом ряда судебных разбирательств. В частности, ей предъявлены обвинения в махинациях на валютном рынке, коррупции, незаконном обогащении и отмывании денег, а также в создании препятствий расследованию нападения на еврейский культурный центр в 1994 году. Сама Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

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