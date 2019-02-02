Фрегаты ВМС Канады оснастят новейшими разведывательными комплексами

Фрегаты военно-морских сил Канады через несколько лет будут оснащены новейшими разведывательными системами. Об этом в пятницу сообщили в канадском министерстве национальной обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство заключило контракт с компанией General Dynamics Mission Systems-Canada на установку и обслуживание такого рода оборудования. Монтаж первого комплекта этих комплексов будет завершен в 2021 году. В министерстве национальной обороны уточнили, что сумма контракта составила 186 млн канадских долларов ($142 млн). Всего в состав ВМС Канады входят 12 фрегатов.

В 2014 году правительство Канады заявило, что потратит на модернизацию и обновление военно-морского флота страны более $40 млрд. Эта программа включает в себя модернизацию всех фрегатов и подводных лодок, а также поставки ВМС самых современных типов кораблей, таких как суда поддержки нового поколения и арктических патрульных кораблей, строительство которых уже идет. На модернизацию фрегатов власти Канады намерены потратить $4 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.