У берегов Индонезии произошло еще одно сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от индонезийского острова Суматра, через несколько часов после сильных подземных толчков в этом же районе, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Новые подземные толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 168 километрах к западу от города Сунгайпену в провинции Джамби. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от острова Сиберут. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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