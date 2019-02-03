Принцессу Таиланда Соамсавали госпитализировали с кровоизлиянием в мозг

3 февраля 2019 07:57 (UTC+04:00)

Принцесса Таиланда Соамсавали, бывшая жена короля Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х), была госпитализирована в больницу Чулалонгкорн для лечения, где врачи обнаружили у нее кровоизлияние в мозг. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в воскресенье сообщила газета Bangkok Post.

По данным бригады медиков, которые осматривали принцессу, в пятницу у нее была головная боль и слабость в левой части тела. Компьютерная томография показала, что у Соамсавали было кровоизлияние в мозг. Врачи дали ей лекарства и намерены продолжить наблюдение за ее состоянием в течение следующих дней.

61-летней принцессе рекомендовано пройти курс лечения в больнице и временно приостановить все королевские мероприятия.

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