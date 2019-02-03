Мужчине, из-за которого эвакуировали аэропорт Брисбен, предъявили обвинения

Полиция австралийского штата Квинсленд предъявила обвинения мужчине, из-за которого ранее был эвакуирован аэропорт Брисбен на востоке страны, сообщается в заявлении полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, 50-летнего мужчину обвиняют в сопротивлении полиции, преследовании с холодным оружием, а также в даче ложных показаний.

Отмечается, что 4 февраля он предстанет перед магистратским судом Брисбена.

В субботу пассажирский аэропорт Брисбен эвакуировали в связи с "чрезвычайной ситуацией". Как сообщал местный портал 9news, в терминале аэропорта находился мужчина, вооруженный ножом. Также упоминалась угроза взрыва.

По информации полиции, мужчина с ножом находился в фудкорте и угрожал женщине, которая была ему знакома. Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили подозрительное устройство, была объявлена эвакуация. Позже выяснилось, что устройство не представляет опасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.