Мужчине, из-за которого эвакуировали аэропорт Брисбен, предъявили обвинения

3 февраля 2019 11:02 (UTC+04:00)

Полиция австралийского штата Квинсленд предъявила обвинения мужчине, из-за которого ранее был эвакуирован аэропорт Брисбен на востоке страны, сообщается в заявлении полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, 50-летнего мужчину обвиняют в сопротивлении полиции, преследовании с холодным оружием, а также в даче ложных показаний.

Отмечается, что 4 февраля он предстанет перед магистратским судом Брисбена.

В субботу пассажирский аэропорт Брисбен эвакуировали в связи с "чрезвычайной ситуацией". Как сообщал местный портал 9news, в терминале аэропорта находился мужчина, вооруженный ножом. Также упоминалась угроза взрыва.

По информации полиции, мужчина с ножом находился в фудкорте и угрожал женщине, которая была ему знакома. Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили подозрительное устройство, была объявлена эвакуация. Позже выяснилось, что устройство не представляет опасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Площадь лесных пожаров в Тасмании возросла до 190 тыс. га
Другие страны 2 февраля 10:29
Лукашенко: Беларусь стремится к развитию конструктивного сотрудничества с Австралией во всех сферах
Беларусь 26 января 13:23
Археологи обнаружили останки мореплавателя, давшего Австралии нынешнее название
Другие страны 25 января 18:18
Власти Австралии просят туристов делать меньше селфи с вомбатами
Другие страны 17 января 03:11
Суд в Австралии оставил под стражей обвиняемого в рассылке пакетов с асбестом в посольства
Другие страны 10 января 10:40
Полиция Австралии проводит проверку 10 диппредставительств в Мельбурне и Канберре
Другие страны 9 января 10:21
Лента новостей
В США авиалайнер трижды за день возвращался в аэропорт из-за неисправности
США 10:49
Папа Римский совершит визит в ОАЭ
В мире 10:18
В США автобус со школьной командой по баскетболу попал в ДТП
США 09:48
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:39
Какими будут цены на недвижимость в 2019 году?
Бизнес 09:34
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться 27-28 февраля в Дананге
США 09:32
Террористы ИГ атаковали позиции сирийской армии после удара коалиции
Арабские страны 09:23
В Сальвадоре пройдут президентские выборы
Другие страны 08:50
Азербайджанский гимнаст настроен на "золото" на предстоящем Кубке мира в Баку
Общество 08:37