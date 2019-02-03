Не менее 13 боевиков "Талибана" убиты в результате авиаудара в Афганистане

По меньшей мере 13 боевиков радикального движения "Талибан", в том числе два террориста-смертника, убиты в результате авиаудара иностранных сил в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье агентству Pajhwok сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Азиз Ахмад Азизи.

"Целью авиаудара, нанесенного в ночь на воскресенье в районе Вашбахто, была группа боевиков, - отметил он. - Представители сил безопасности и мирные жители не пострадали".

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