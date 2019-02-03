Не менее 13 боевиков "Талибана" убиты в результате авиаудара в Афганистане

3 февраля 2019 20:19 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 боевиков радикального движения "Талибан", в том числе два террориста-смертника, убиты в результате авиаудара иностранных сил в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье агентству Pajhwok сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Азиз Ахмад Азизи.

"Целью авиаудара, нанесенного в ночь на воскресенье в районе Вашбахто, была группа боевиков, - отметил он. - Представители сил безопасности и мирные жители не пострадали".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп прокомментировал вывод войск из Сирии и Афганистана
США 18:16
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане
Другие страны 2 февраля 16:47
Туркменистан активизирует работы по газопроводному проекту ТАПИ
Энергетика 2 февраля 11:39
США выведут свои войска из Афганистана при заключении там соглашения о мире - Трамп
США 31 января 22:34
Талибы стремятся к диалогу с властями Афганистана
Другие страны 30 января 19:08
Трамп заявил, что переговорный процесс в Афганистане идет хорошо
США 30 января 17:12
Лента новостей
В аэропорту "Домодедово" самолет укатился с места стоянки
Россия 20:33
Астрономы открыли новую карликовую галактику
В мире 19:58
Трамп не намерен выводить войска из Южной Кореи в рамках сделки с КНДР
США 19:29
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Новый выпуск
Политика 19:00
Трамп заявил, что Иран не соблюдает ядерное соглашение
США 18:53
Nissan отказалась от выпуска X-Trail в Великобритании
В мире 18:35
Трамп прокомментировал вывод войск из Сирии и Афганистана
США 18:16
Трамп заявил, что намерен сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном
США 17:50
Глава МИД Турции: Сирийская конституционная комиссия будет создана в ближайшие дни
Турция 17:10