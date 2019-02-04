Япония сожалеет о ситуации вокруг ДРСМД

4 февраля 2019 08:37 (UTC+04:00)

Япония считает нежелательным прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако понимает мотивы США. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать, - сказал он. - Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению".

Правительство Японии считает, что Россия нарушает ДРСМД, заявил Суга. "Этот договор сыграл историческую роль в контроле над вооружениями и разоружении", - сказал он.

"Нет никаких изменений в ситуации, когда продолжаются нарушения договора со стороны России, - утверждал генсек японского кабмина. - К тому же нужно отдавать себе отчет в том, что такие ракеты сейчас разрабатывают и ставят на боевое дежурство [другие] страны, помимо США и России".

"Проблемы, связанные с этими ракетами, имеют непосредственное отношение к Восточной Азии, - отметил генсек. - В сотрудничестве с США хотелось бы обсудить этот вопрос с заинтересованными странами, включая Россию и Китай".

Газета Asahi накануне написала, что окончательное прекращение действия этого документа приведет к размещению новых американских ракет в Азиатско- Тихоокеанском регионе (АТР) и может поставить Японию, на территории которой есть военные базы США, в центр противостояния Вашингтона и Пекина. Издание отметило, что договор был сдерживающим фактором для США, в то время как Китай без препятствий наращивал число своих ракет средней дальности.

Если в конечном итоге договор полностью прекратит существование, то Соединенные Штаты, по мнению Asahi, в течение трех-семи лет развернут на своих базах в АТР новейшие ракеты такого типа. В первую очередь речь идет об их размещении на принадлежащем США острове Гуам в Тихом океане. Кроме того, считает газета, новые американские ракеты могут также попытаться развернуть в Японии и на Филиппинах.

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